Ufficiale, Casale al Bologna e Bonifazi al Lecce: cifre e dettagli

Getty Images

Doppia operazione in difesa per il, una in entrata e una in uscita: l'intreccio è ufficiale.I rossoblù ingaggiano dalla, il centrale classe 1998 arriva in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alle coppe europee per una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro.Lascia invece il Dall'Ara: il classe 1996, tornato dall'esperienza al Frosinone, va alin prestito con diritto di riscatto. Lo ha confermato il club salentino con una nota sul proprio sito: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi dal Bologna F.C. Il difensore classe ‘96 vestirà la maglia numero 21".