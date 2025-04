Lecce-Como, le pagelle di CM: super Diao e un Nico Paz scintillante, ci provano Tete Morente e N'Dri

Getty Images

: due grandi parate nel primo tempo, soprattutto su Nico Paz. Non ha colpe sui tre gol del Como.: deve tenere d’occhio Assane Diao; ci riesce in parte anche usando le ‘cattive’ ma il giocatore del Como gli scappa in occasione dei due gol.: tiene in gioco Diao sul gol dell'1-0. Meno pericoloso del solito sui calci piazzati, dopo due gol di fila.: sempre sicuro e attento… fino agli ultimi minuti quando viene sovrastato da Goldaniga.: Dal suo lato il Lecce soffre meno; si fa anche vedere in avanti con qualche sortita, ma senza incidere.

: lotta in mezzo al campo ma è poco preciso; esce per Rebic prima degli ultimi 10 minuti di gioco (79': solita presenza fisica in mezzo al campo ma esce acciaccato in seguito allo scontro con Alex Valle a fine primo tempo, prima di essere sostituito da Berisha. (46’rimedia un giallo pesante negli ultimi minuti, poco altro): quasi impalpabile la presenza dell’argentino, che lotta ma senza incidere. Sostituito a inizio secondo tempo (54’: dopo Tete Morente è lui che crea i maggiori pericoli per la retroguardia del Como)

: ci prova dalla distanza in più di un'occasione ma la sua prova è meno convincente di altre prestazioni.: la prima vera parata di Butez arriva su una gran volee dello spagnolo dal limite dell’area. Ci riprova nel secondo tempo ma anche in questo caso l’estremo difensore del Como non si fa sorprendere (68': il suo ingresso in campo non si nota): segna un gol nel corso del primo ma annullato per fuorigioco, dà sempre la sensazione di essere l’ultimo a mollare ma risulta meno incisivo del solito.: il suo Lecce non esce dalla partita - tranne negli ultimi 10 minuti - ma vincere creando così poco è complicato.

: una serie di parate notevoli che permettono al Como di mantenere il vantaggio; doppio grande intervento su Morente e anche su N’Dri.: i pericoli più grandi per il Como arrivano dal suo lato; fatica a limitare Tete Morente.: partita solida, suggellata dal gol del 2-0 con un’incornata perfetta su cross di Da Cunha.: scontro fisico con Krstovic, spesso regge l’urto limitando l’attaccante montenegrino del Lecce.: preferito ad Alberto Moreno da Fabregas ma la sua partita dura poco causa infortunio: fa in tempo a rimediare un giallo per intervento falloso su Coulibaly, su cui si fa anche male (45’+1’).

: torna titolare e disputa una buona gara ma viene sostituito prima dell'ultimo quarto d'ora perchè ammonito (82').: solita grande qualità in mezzo al campo e cross perfetto per l'incornata del 2-0 di Goldaniga.: altra bella prestazione dell'ex Fiorentina, che più di una volta crea scompiglio sul lato sinistro della difesa leccese (68’: assist per il 3-0 di Diao).: Ci prova da ogni posizione, anche forzando certe conclusioni e sbagliando qualche scelta (82').

: assist geniale per l'1-0 di Assane Diao, sfiora il gol in apertura di partita ma Falcone si supera (82’).: prima doppietta in Serie A ed ennesima grande prestazione del classe 2005 del Como.: terza vittoria consecutiva e ora la prima metà di classifica non sembra un miraggio.