Riparte la Serie A e, dopo la larga vittoria della Lazio sulla Salernitana, ora tocca a. Al Via del Mare va in scena il testa a testa tra Luca Gotti e Davide Nicola, in campo a partire. Una sfida che per tutte le parti in causa appare molto delicata in ottica salvezza. Le due compagini sono infatti attualmente al riparo dalla zona retrocessione, ma per entrambe il distacco dal Frosinone terzultimo è minimo: +2 per l'Empoli, + 3 per il Lecce. I padroni di casa sono chiamati a tornare a far punti dopo la sconfitta per 3-0 patita contro il Milan, mentre l'Empoli vuole riconfermarsi dopo la vittoria contro il Torino arrivata in extremis dai piedi di Mbaye Niang. Alle 15 si parte, il match è visibile in esclusiva su Dazn.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione GUARDA LECCE-EMPOLI SU DAZN







: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli. All. Gotti: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Bastoni, Pezzella; Cancellieri, Cerri. All. Nicola