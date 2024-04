Il tecnico del Lecceha parlato a DAZN dopo la sfida esterna persa per 3-0 contro il Milan."Siamo stati anche bravi a non cadere nella scia del nervosismo, che può esserci con episodi controversi che preferisco non commentare"."Si poteva fare qualcosa di diverso. Alla prima occasione subisci gol, non mi era dispiaciuto come i ragazzi stavano gestendo il campo, hai un paio di occasioni e sul 2-0 tutto si fa più complicato. La traversa ci ferma e l'episodio del rosso ci ha penalizzato, ma eravamo già sotto 2-0 contro un Milan in gran forma"

"Ad inizio della partita avevamo dato qualche segnale come aggressività, poi devi alternare momenti di pressione ad altri di compattezza. Il duello sulla fascia sinistra ha creato il primo gol e, subendo poco dopo il secondo su corner, a San Siro contro il Milan diventa una montagna difficile da scalare"."Ci auguriamo che sia così, ma tutte le partite sono difficili. Lo spirito dei ragazzi è quello di chi cerca di vedere ogni partita come un'opportunità. Queste cosa ci deve accompagnare fino al 26 maggio".

"Anche nei 4 scontri diretti, come nelle altre 3 partite anche se contro avversari sulla carta più difficili. Anche quelle sono opportunità".