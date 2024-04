Lecce: convocato Banda, ma non può giocare

45 minuti fa



In vista del prossimo impegno di campionato contro l'Empoli, il tecnico del Lecce Luca Gotti ha stilato la lista dei calciatori che domani calcheranno il terreno dello stadio Via del Mare. Risultano fuori dai convocati gli infortunati Dermaku e Kaba, oltre allo squalificato Krstovic. Convocato Banda, tuttavia Gotti in conferenza ha precisato che è stato chiamato per fare gruppo e non è pronto per giocare, a causa dell'infortunio patito col Milan.