Lecce-Fiorentina 0-6, Sticchi Damiani: "E' colpa mia, troverò una soluzione"

Nel post partita di Lecce-Fiorentina il presidente giallorossoha parlato così della sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina commentando il momento negativo della squadra: "Mi assumo tutte le responsabilità di questa brutta prestazione. Come sempre, nei momenti di difficoltà voglio fare scudo a tutti nessuno escluso: la nostra comunicazione in questi mesi è sempre stata quella di attribuire al presidente eventuali difficoltà, ne ero consapevole prima e lo sono oggi.. Difenderò i valori di questa squadra, perché sono convinto che ce ne sono. Da inizio campionato ho sempre difeso il gruppo e il lavoro fatto, sono sicuro che le risposte che mi aspetto arriveranno".

- La partita contro il Lecce per la Fiorentina rappresenta la sconfitta più pesante in Serie A per i giallorossi. La quarta consecutiva considerando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo;che l'hanno fatto scivolare al terz'ultimo posto in piena zona retrocessione.- Il presidente Sticchi Damiani si prende la responsabilità ma. Se dovessero prendere questa decisione, come possibile sostituto secondo Dazn piace l'ex Udinese e Verona Gabriele Cioffi. Altri profili accostati al Lecce sono quelli di Leonardo Semplici, Davide Ballardini e Aurelio Andreazzoli.