Lecce-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

si sfidano al Via del Mare nell'ottava giornata delladomenica 20 ottobre alle 15:00. I salentini arrivano al match dopo tre sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia e con grossi limiti nella produzione offensiva: l'obiettivo è quello di invertire il trend. La Fiorentina, dall'altra parte, si presenta sulle ali dell'entusiasmo dopo la bella vittoria col Milan in un campo che, però, lo scorso anno le ha fatto malissimo.Lecce-Fiorentina: domenica 20 ottobre 2024

15.00DAZNDAZNFalcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. GottiDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Colpani, Adli, Cataldi, Bove; Gudmundsson, Kean. All. PalladinoTanti assenti per Gotti, che deve ancora fare a meno di Gonzalez, Kaba, Bonifazi, Brunete, Banda, Hasa, Marchwinski e Berisha. Dubbio su Rebic che si gioca un posto con Morente. la Fiorentina recupera Kean dopo i fastidi alla schiena ma deve ancora fare a meno dell'ex di turno Pongracic.

- La cronaca della sfida è affidata a Dario Mastroianni