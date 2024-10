Fiorentina, caccia a un vice Kean a gennaio. Nel mirino un gioiellino brasiliano

Uno dei limiti messi in mostra dalla Fiorentina in questi primi mesi stagionali è la mancanza di una seria e credibile alternativa a Moise Kean. Perché se l'ex Juve si è subito calato appieno nella nuova realtà trovando spazio e grandi prestazioni, è pur vero che dietro di lui gli attaccanti faticano. Ed è per questo che, come scrive stamani Tuttosport, la Fiorentina è alla ricerca di una punta di riserva nel mercato di gennaio che possa far rifiatare il classe 2000. Gli occhi sono finiti in Brasile su un talentino nato nel 2006.



GIOIELLINO - I viola stanno infatti seguendo il giovane Rayan, centravanti naturale ma che può scendere in campo anche sulla fascia destra. Tuttavia, per arrivare al giocatore, c'è da battere l'importante concorrenza di Lione e Manchester City, che seguono da tempo il ragazzo. Da capire come deciderà di muoversi la Fiorentina durante la finestra di mercato.