Getty Images

Lecce, ufficiale il rinnovo di Dorgu. E il Milan...

27 minuti fa



Doppio rinnovo in casa Lecce. Come comunicato dal club salentino sul proprio sito ufficiale, Medon Berisha ha prolungato il suo accordo fino al 2028, mentre Patrick Dorgu per un anno in più, ovvero fino al 30 giugno 2029, come da nota apparsa.



I COMUNICATI - "L'U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Medon Berisha fino al 30 giugno 2028" e "L'U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Patrick Dorgu fino al 30 giugno 2029".



Per quanto riguarda Dorgu, esterno difensivo, ricordiamo che esiste il totale gradimento da parte del Milan. Patrick piace molto a Moncada, ma il discorso relativo alla liste e i costi elevati del cartellino rendono questa pista quasi impraticabile per il mercato di gennaio, visto anche questo rinnovo di contratto fresco di ufficialità. Motivo che porterà il Milan, nelle prossime settimane, a prendere in esame due candidature in particolar modo: Parisi della Fiorentina e Pezzella dell’Empoli.