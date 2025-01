Lecce-Genoa LIVE dalle 15: Miretti nel tridente di Vieira, le formazioni ufficiali

Getty Images

La 19a giornata di Serie A continua con. Uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre che hanno cambiato entrambe allenatori nel corso della stagione: i giallorossi hanno sostituito Gotti con Giampaolo a novembre scorso (7 punti in 6 partite col nuovo tecnico in panchina), i rossoblù hanno chiamato Vieira dopo l'esonero di Gilardino arrivato sempre a novembre (due vittorie, tre pareggi e una sconfitta finora). Il Lecce è in piena zona retrocessione al terz'ultimo posto, il Genoa qualche posizione più con 3 punti di vantaggio rispetto agli avversari. In tribuna a Via del Mare ci sarà anche Dan Sucu, nuovo proprietario del Genoa che seguirà la squadra da vicino per la prima volta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lecce - Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente.: Giampaolo.: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Vitinha, Pinamonti, Miretti.: Vieira.