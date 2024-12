Lecce, Giampaolo: "Sono contento di Rebic, per me è un titolare"

Getty Images

Il primo gol dicon il Lecce è decisivo per il pareggio dei giallorossi con la Juventus. La cura Giampaolo funziona e da quando c’è lui sono arrivati quattro punti in due partite, prima dell’1-1 di stasera il Lecce aveva vinto lo scontro diretto con il Venezia. Nel post partita Giampaolo ha commentato così il pareggio casalingo con la Juve: "Sono contento della prestazione della squadra, per il club e per i nostri tifosi. Questo pareggio ci dà grande fiducia in noi stessi".- "Sono molto soddisfatto di lui, ha fatto due partite importanti e. In campo mette esperienza e autostima, gioca con sicurezza ed è un'arma in più; per me è un titolare, il fatto che non sia partito dall'inizio non vuol dire nulla".

- "E’ una bella soddisfazione perché la squadra mi è piaciuta, ha reagito giocando con umiltà contro una Juventus che fa del palleggio e del possesso palla le caratteristiche principali: ti fa correre e spendere tantissime energie.. Siamo tutte lì, ogni passo falso diventa un problema".- "In questi dieci giorni abbiamo lavorato principalmente. Poco sull’altra fase, si deve fare ancora passaggio in più che vuol dire avere anche autostima dentro la partita in caso di svantaggio. E ci capiterà spesso".