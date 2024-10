AFP via Getty Images

Lecce, Gotti: "Dorgu è sotto gli occhi di tutti"

17 minuti fa



L'allenatore del Lecce, Luca Gotti ha dichiarato dopo la vittoria per 1-0 nel turno infrasettimanale di campionato in Serie A contro il Verona: "Le sconfitte precedenti sono arrivate anche per via di un calendario difficile, questa vittoria è importante. Abbiamo concesso davvero poco ai nostri avversari, peccato non essere riusciti a chiuderla prima con il gol del raddoppio".



"Dorgu? Ha segnato e giocato bene, le sue qualità sono evidenti a tutti. Rafia? Mi è piaciuto molto, sia oggi, sia a Napoli. Guilbert? Dopo l'ammonizione ho preferito sostituirlo, anche perché veniva da qualche problemino fisico".