Lecce, le pagelle di CM: Dorgu trascinatore, Banda non al top

Lecce-Verona 1-0Falcone 6,5: poco preso in causa, ma quando nei minuti finali della partita l'Hellas si fa più pericoloso, risponde presente.Guilbert 6,5: non rischia troppo. Buona la fase di ripiegamento, anche se a volte risulta troppo irruento.(dal 18' s.t. Pierret 6,5: buon impatto sulla gara.)Gaspar 7: in fase difensiva è davvero una roccia. Nota di merito anche quando è chiamato sui palloni alti in area di rigore avversaria.Baschirotto 6,5: solamente alcuni errori di lettura, dati anche dalla stanchezza nel finale, ne inficiano il voto finale. Prestazione comunque più che sufficiente.

Gallo 7,5: gara a tutto tondo. Corre moltissimo sulla fascia, presentandosi anche in area di rigore avversaria.Rafia 6: giocate a volte forse un poco troppo elementari. Poteva fare di più.(dal 18' s.t. Pierotti 6,5: si dedica molto alla fase difensiva, cercando di far salire i suoi.)Ramadani 7: gioca bene in fase di ripartenza, aprendo gli spazi in verticale.Coulibaly 7: una partita di sacrificio, sia in fase difensiva, sia in quella offensiva. Fa a sportellate con gli avversari e aiuta molto i compagni.(dal 42' s.t. Oudin: s.v.)Dorgu 8: partita quasi da record per gol annullati. Alla fine segna meritatamente e corona una gara tra le migliori della stagione.

Krstovic 6: nel finale appare abbastanza stanco.(dal 43' s.t. Rebic: s.v.)Banda 5,5: poco presente nell'azione offensiva. Spesso anticipato non è incisivo.(dal 28' s.t. Morente 6,5: si sacrifica molto per la squadra. Partita positiva.)All. Gotti 6,5: Lecce decisamente più vivace e reattivo. Grazie ai suoi punti fermi riesce a riscattarsi.