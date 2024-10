Simone Gervasio

Serie A - 10ª giornata di campionato(ore 18:30)LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. All. Gotti.(4-4-2): Perilli; Tchatchoua, Ghilardi, Coppola, Daniliuc; Belahyane, Duda, Suslov, Lazovic; Tengstedt, Serdar. All. Zanetti(calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo quattro sconfitte consecutive con zero gol segnati, i padroni di casa si presentano a questo scontro diretto per la salvezza all'ultimo posto in classifica con 5 punti. Quattro in meno degli ospiti, a quota 9 e reduci dai netti ko con Monza e Atalanta.

Le panchine di Gotti e Zanetti sono entrambe in bilico. Arbitra Mariani, assistito da Carbone e Rocca con Crezzini quarto uomo, Gariglio e Guida al Var.Nel prossimo turno il Lecce fa visita al Bologna sabato, invece domenica il Verona riceve la Roma.