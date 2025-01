AFP via Getty Images

in un match valevole per la 23esima giornata di. L'obiettivo dei nerazzurri, secondi in classifica con 47 punti, è quello di tenere il passo del Napoli capoclassifica, primo con 53 punti dopo il successo di sabato sera della squadra di Antonio Conte contro la Juventus., ricordiamolo, deve ancora recuperare il match con la Fiorentina. Per i campioni d'Italia si tratta quindi di una trasferta importante, prima di una settimana fondamentale per la stagione, con l'ultima giornata di Champions League in programma mercoledì (Inter-Monaco) e con ildi domenica prossima.invece è reduce dalla pesante sconfitta rimediata sul campo del Cagliari e contro l'Inter cerca punti preziosi e pesanti in chiave salvezza.tra Inter e Lecce: i nerazzurri conducono il bilancio con 29 vittorie contro le 4 dei giallorossi; completano il quadro 4 pareggi.

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.ARBITRO: Marinelli: Di Bello e Paterna