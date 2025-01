Getty Images

Lecce-Inter MOVIOLA LIVE: Lautaro chiede un mani di Baschirotto, gol annullati a Carlos Augusto e Fratteasi

Gianluca Minchiotti

2 minuti fa



Di seguito i principali episodi di Lecce-Inter, match valevole per la 23esima giornata di Serie A.



LECCE – INTER h. 18.00



Arbitro: Marinelli

Assistenti: Lo Cicero - Ceccon

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Di Bello

AVAR: Paterna



60' - Falcone atterra Frattesi in area, rigore netto per i campioni d'Italia



25' - Un altro gol annullato all'Inter per fuorigioco, questa volta di Thuram che serve l'assist a Frattesi



24' - Assist di Lautaro per Carlos Augusto che segna, ma in fuorigioco. Gol annullato



2' - Proteste dell'Inter, in particolare di Lautaro Martinez, per un presunto tocco di mano in area da parte di Baschirotto. Arbitro e Var lasciano correre