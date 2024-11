Lecce, le pagelle di CM: bene i centrali, Krstovic pessimo. E Gotti sbaglia i cambi

Getty Images

Attento su Castro, su Fabbian e nelle uscite basse. Non può nulla su Orsolini.Quasi perfetto in marcatura su Ndoye, a cui concedere poco o nulla. Il suo cambio è inspiegabile.(dall’11’ stEntra e Ndoye fa ciò che vuole).Attento, tampona diverse falle specialmente in raddoppio.Roccioso, sia contro Castro sia contro Dallinga. Per fare gol il Bologna deve battere una traccia diversa dalla sua.Prova tutto sommato attenta su Orsolini ma basta un errore e il numero 7 segna il gol decisivo, causandogli il rimprovero di Baschirotto.

Più spadone che fioretto, rispetto alle sue abitudini: gestisce bene.(dal 31’ stDà battaglia in mediana, spesso ne esce vincitore anche se manca un po’ di qualità.Inizia mezz’ala e dà una corposa mano in fase di non possesso e anche di ripartenza. Poi da esterno scompare un po’.Titolare a sorpresa: qualche buona ripartenza, dà una mano nei raddoppi.Ha di fronte a sé De Silvestri e non lo salta mai, nonostante la differenza di motore.(dall’11’ stProva a dare dinamismo, riuscendoti a tratti).

Prova farcita di errori, anche banali. Una punizione orribile, butta via le poche ripartenze leccesi.Il suo assetto iniziale imbriglia il Bologna. Poi, vai a sapere perché, dopo 10 minuti della ripresa lo cambia, riporta Dorgu esterno perdendo la sua fisicità come mezz’ala e fa entrare Pelmard facendo scatenare Ndoye. E anche Krstovic sta troppo in campo.