Getty Images

Bologna, Ferguson torna in campo dopo quasi 7 mesi

16 minuti fa



La luce in fondo al tunnel: l'incubo è finito per Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese è finalmente tornato in campo dopo il grave infortunio rimediato lo scorso 13 aprile 2024, quando il 25enne originario di Hamilton aveva rimediato la rottura del legamento crociato.



Dopo quasi 7 mesi di assenza dai campi di gioco, durante la sfida casalinga con il Lecce, il centrocampista ha collezionato i primi minuti di questa stagione. Italiano, infatti, gli ha concesso uno spezzone di gara dall'82esimo in poi.