Lecce, le pagelle di CM: Gaspar fa il Falcone, Pierotti il Krstovic. Ramadani involuto

: non può nulla sulla rasoiata di Pellegri, rischia molto con una respinta corta nel finale.: Cacace gli crea tanti problemi. (dal 78': non perfetto sul gol di Pellegri, ma poi si immola in due o tre occasioni su Maleh e Colombo evitando reti praticamente fatte. Pericoloso anche in avanti.: tampona l'esuberanza di Gaspar con la sua fisicità più ordinata.: tanta sofferenza su Gyasi, poi un finale in crescendo con anche l'assist per il pari di Pierotti.: non la prestazione che Gotti si aspettava da lui. (dal 63' Sansone 6,5: solo la traversa gli nega il gol, impatto molto positivo).

: compassato, in difficoltà, sostituito alla mezz'ora. Non è più lui. (dal 63' Coulibaly 6,5: fa quello che non ha fatto Ramadani, ovvero organizzare l'attacco da dietro): cresce alla distanza, il suo piede è caldo nel finale.: infortunio dopo nemmeno metà del primo tempo. (dal 20': Gotti dice che è il più in forma, ha dimostrato che è vero con un bel colpo di testa).: tira da ogni posizione, a volte anche senza costrutto. Ma crea, e gliene va dato atto.: sempre il più attivo, una furia. Fa ammonire un paio di avversari, pericoloso anche quando fa il terzino.

All.:: malissimo fino all'ora di gioco, ma i suoi cambi sono giusti e gli fruttano un punto.