DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il match Lecce-Mantova di Coppa Italia si può vedere gratis e in chiaro sulle reti Mediaset: la gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1. La gara sarà disponibile anche in diretta streaming collegandosi gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile su pc fisso da sito internet ufficiale o tramite app per smartphone e tablet.