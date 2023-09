Il Lecce vince e si porta a sorpresa al secondo posto in classifica. Battuto il Genoa 1-0 grazie al sigillo di Rémy Oudin, che dal limite dell'area ha punito Martinez. Proprio Oudin ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita:



GIOIA DEL GOL - "Sono molto contento è la prima volta in casa. E' un gol molto importante e sono molto felice per la squadra. Ma non è finita e dobbiamo continuare così. E' una cosa da condividere con tutto il gruppo e tutto lo staff ma bisogna continuare".



IL NUOVO LECCE - "Abbiamo cambiato lo staff, l'allenatore e ci sono molti giocatori nuovi. L'atteggiamento della squadra è quello giusto".