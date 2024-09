Getty Images

: solita sicurezza, fa diverse parate decisive. Eroico nel finale con un paio di miracoli, deve arrendersi a due reti inaspettate nel recupero, ma è il migliore dei suoi.: fa buona guardia nel primo tempo, ma è troppo grande l'ingenuità sull'espulsione, quando sbraccia colpendo volontariamente Cancellieri.: è protagonista di interventi precisi nelle fasi salienti del match e con Baschirotto limita bene Bonny.: Attento e preciso, al centro passare è un'impresa.: Fa il suo nel primo tempo, ma le folate di Dennis Man lo costringono a fare gli straordinari, non sempre con esito positivo (dall'86'

: un po' nervoso nel primo tempo, ma l'assist per Dorgu è un'invenzione da premiare (dal).: molti palloni passano da lui (dal).: ci prova con qualche traversone a cercare Krstovic e inventa bene sulla sinistra (dal: in apertura è tra i più propositivi, ma cala con il passare dei minuti (dal 65': aggressivo e propositivo, al 32' trova l'inserimento perfetto e batte Suzuki. Colpevole sul gol di Hainaut.: come al solito è il più pericoloso nel reparto offensivo, volitivo. Segna su punizione, ma spreca un gol importantissimo nel finale.

: il tridente Morente-Rebic-Dorgu alle spalle di Krstovic offre fantasia e soluzioni offensive. I suoi sono bravi a non mollare mai nemmeno in 10, ma nel finale è troppo insistente l'offensiva del Parma.: può poco sul gol di Dorgu ed è messo fuori causa dalla deviazione sulla seconda rete.: soffre Tete Morente e partecipa poco alla fase di costruzione.: abbastanza in affanno nel limitare Krstovic e Rebic (dal 65': eroico. Entra e segna il gol vittoria, il suo primo in Serie A).: anche lui in affanno su Krstovic come il compagno di reparto.

: serata horror. Prima si fa scappare Dorgu sul gol, poi devia la punizione di Krstovic del 2-0.: un po' in ombra in mezzo al campo nel prima parte di gara. Alcune belle giocate nel finale, è l'anima di un dal centrocampo di un Parma che non si arrende mai.: poco attento in costruzione, perde qualche pallone di troppo. Sostituito per infortunio poco prima del 40' (dal 37': entra e fa danni, si fa buttare fuori da Guida per una brutta scivolata da dietro su Dorgu): le solite sgasate sulla destra, sempre pericoloso. Manca solo il gol.

: non sfrutta al meglio l'occasione offertagli da Pecchia, impreciso (dal 67'fa due assist all'esordio in Serie A, cosa chiedere di più?).: Come Man dà qualche grattacapo alla difesa, ma è meno incisivo del compagno (dal 65': Entra e segna. Per lui è gol dell'ex e infatti non esulta).: si costruisce una bella occasione nel primo tempo, poi sparisce nella morsa di Gaspar e Baschirotto. E' comunque tra gli ultimi a mollare e fa a sportellate, ma non basta.: il suo Parma è propositivo e come al solito crea molto sulle fasce. Ai suoi manca un po' di concretezza, ma non è facile segnare a questo Falcone. Sono decisive le scelte nel finale con Almqvist, Hainaut e Haj Mohamed decisivi.