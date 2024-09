Getty Images

Va avanti la Serie A, con le sfide della quinta giornata che si susseguono in fila. Dopo le emozioni regalato da Venezia-Genoa e Juventus-Napoli, ora tocca a. La sfida è in programmasul terreno del Via del Mare, dove le due formazioni arrivano con stati d'animo diametralmente opposti. Se da un lato gli uomini disono reduci da un filotto di due partite positive, nelle quali hanno raccolto una vittoria e un pareggio dopo le due sconfitte nelle prime due di campionato, dall'altra la squadra diera partita con un pareggio e una vittoria con Fiorentina e Milan per poi cedere a due sconfitte nelle ultime due. Per entrambe l'obiettivo sarà solo uno: vincere e dare uno scossone alla classifica che ora le vede appaiate a 4 punti. Alle 20.45 si parte, dirige la gara l'arbitro Guida.

: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente; Krstovic. All. Luca Gotti.: Suzuki; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Fabio Pecchia.