Lecce, Rebic espulso dopo 10' dal suo ingresso in campo: cos'è successo

Paolo D'Angelo

32 minuti fa



La partita di Ante Rebic con il Lecce dura solamente 10 minuti. L'attaccante croato ex Milan - entrato al 63' - è, infatti, stato protagonista di un brutto episodio al 73', che gli è costato il cartellino rosso diretto.



Nel corso della sfida tra Cagliari e Lecce, gara valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A, l'attaccante dei giallorossi ha colpito con un pestone il difensore dei sardi Yerry Mina, quando quest'ultimo era già sdraiato a terra.



Il direttore di gara Sacchi, in un primo momento, aveva estratto il giallo, nonostante si trovasse abbastanza vicino alla dinamica. Il Var, però, ha subito richiamato l'arbitro all'OFR, che dopo una manciata di secondi è tornato sulla sua decisione, mandando sotto la doccia Rebic.