Il Lecce cambia allenatore: ufficiale l'esonero di Gotti

Getty

Ilha deciso e da oggiIl dg Pantaleo Corvino ha deciso per il cambio di guida tecnica anche un po' a sorpresa, dopo un risultato comunque positivo come il pareggio ottenuto in casa al Via del Mare per 1-1 contro l'Empoli.L'allenatore paga sia un gioco non all'altezza delle aspettative di inizio anno, ma anche una classifica che rimane complicata ma che, nelle idee della società, può ancora avere ampi margini di svolta con almeno 8 squadre ancora in piena corsa per non retrocedere. La sosta servirà al Lecce per far lavorare il sostituto che verrà scelto nei prossimi giorni.

L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune.