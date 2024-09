Milan, Dorgu osservato speciale: pallino di Moncada, ora vale 25 milioni di euro

Redazione Calciomercato

Quella di stasera a San Siro tra Milan e Lecce sarà una sfida diversa dalle altre per Zlatan Ibrahimovic. Tra i salentini scenderà in campo un amico vero come Ante Rebic: l’intesa tra i due era molto forte in campo e lo è tuttora fuori. L’attaccante croato sarà il pericolo numero 1 per il Diavolo anche i riflettori saranno puntati principalmente sul compagno di squadra Dorgu.Ibrahimovic conosce il nome di Dorgu perché è da mesi presente nel database di Moncada. C’è di più: il classe 2004 è un vero pallino del dirigente francese che già nella passata stagione aveva provato a portarlo al Milan. Pochi mesi fa il nazionale danese giocava da terzino sinistro e aveva una valutazione da circa12 milioni di euro, ora le cose sono cambiate.

Gotti ha cambiato ruolo e prospettive a uno dei giovani più interessanti del campionato: Dorgu ora gioca, bene, da esterno alto a destra. Il tecnico dei salentini vuole sfruttare la potenza e la rapidità del danese che lo ha già ripagato con un gol al Parma la scorsa settimana. Corvino ha resistito alla tentazione di cedere il pezzo pregiato della rosa la scorsa estate perché convinto che la crescita sarebbe stata esponenziale e così di pari passo anche la valutazione. Patrick oggi vale sui 25 milioni di euro e ha buon mercato in Premier League. E chissà che il Milan non possa tornare alla carica nei prossimi mesi…