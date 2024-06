Getty Images

Lecce, UFFICIALE: preso Tete Morente. Ecco chi è il sostituto di Almqvist

un' ora fa



Colpo a segno e atterrato in Italia: Tete Morente sarà un nuovo calciatore del Lecce. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto triennale: Morente arriva a parametro zero in seguito alla scadenza del suo contratto con l'Elche, che avverrà il 30 giugno. Di fatto, sostituirà Almqvist, rientrato al Rostov dopo il prestito secco.



CHI E' - Esterno offensivo di piede destro, con la maglia dell'Elche ha giocato soprattutto a piede invertito: ha disputato quasi 100 partite nella massima serie spagnola, tuttavia la migliore stagione dal punto di vista realizzativo è stata l'ultima in Liga 2, con 39 partite, 8 gol e 2 assist.