Lecce-Verona 1-0Perilli 6,5: si distingue per alcune uscite efficaci. Sul gol subito può poco.Tchatchoua 4: prima si fa sfuggire l'attaccante e poi sullo stesso commette un inevitabile fallo da ultimo uomo. La sua espulsione influirà sulla partita.Ghilardi 5,5: non del tutto sicuro nelle uscite. Qualche errore di lettura e troppo spazio concesso agli avversari.Coppola 6,5: migliore in campo per i suoi. Deve fare gli straordinari per recuperare gli errori degli avversari.Daniliuc 6: qualche azione in ripartenza degna di nota.Belahyane 4: esce nel secondo tempo per doppia ammonizione dopo un'ingenuità evitabile e lascia i suoi in 10.

Duda 5,5: non del tutto sufficiente la sua gara. Nel primo tempo riesce a trovare più spazio, ma nella difesa si perde tra le maglie avversarie.Suslov 6,5: prova a costruire il gioco anche a costo di rischiare.(dal 38' s.t. D. Silva: s.v.)Lazovic 6: in attacco è lasciato un poco solo e cerca di fare quel che può. Doveva forse cercare di più la giocata, soprattutto in fase di ripartenza.(dal 20' s.t. Bradaric 5,5: non particolarmente ispirato, a parte qualche lampo momentaneo.)Tengstedt 5: praticamente nullo. Viene costantemente annullato dalla difesa avversaria, senza trovare giocate pericolose.

(dal 9' s.t. Mosquera 5,5: entra con voglia di fare, ma si rende comunque davvero troppo poco pericoloso.)Serdar 6: senza infamia e senza lode. Ci prova su qualche pallone in verticale senza però creare troppi pensieri.(dal 20' s.t. Lambourde: s.v.)All. Zanetti 6: Verona che resta in inferiorità numerica già nel primo tempo, completando la frittata nel secondo. L'allenatore cerca di fare quel che può in corso d'opera. Cambi giusti.