Arriva a cinque la serie di sconfitte consecutive del Lecce che questa volta si consuma a Empoli e nuovamente senza segnare così come sono zero i tiri in porta che preoccupano perché causati da un atteggiamento remissivo e privo di idee. Bisogna dire che l’Empoli non ha fatto la partita della vita per portarsi i tre punti ma il Lecce ha fatto molto meno dei toscani che vincono con una disattenzione di Hjulmand, spesso trascinatore, che è piuttosto emblematica del momento.La sfida in terra Toscana poteva rappresentare il crocevia dell’ultimo periodo, soprattutto perché dopo la sosta, ma le premesse sono state negative con il finale persino peggiore. Vero che l’equilibrio e la pochezza delle occasioni sono state le costanti del match per entrambe le compagini mache hanno caratterizzato le precedenti sconfitte. Infatti la squadra di Baroni è stata anonima e non ha prodotto nessuna occasione degna di nota conpraticamente non pervenuto,che senza saltare l’uomo perde il potenziale eche era partito bene guadagnando punizioni e svariando su tutto l’attacco per poi calare insieme al resto della squadra. Ciò evidenzia come loquando non si riescono a trovare sbocchi sugli esterni, e ciò si nota maggiormente con le pochissime sovrapposizioni dei terzini, e le rare incursioni dei centrocampisti. Che siao entrambe lo deve capire Baroni e apportare le necessarie modifiche. Evidentemente un segnale è anche il fatto che negli ultimi minuti non si può vedere che ci sia un solo giocatore (!) in area in una partita ancora sull’1-0 contro una diretta concorrente.Nonostante i pessimi risultati e le prestazioni, il Lecce si può definire ancora con un margine tranquillo sul Verona. I giallorossi sono ancora in zona comfort ringraziando il filotto di vittorie di ormai tempi e prestazioni lontane. Sicuramentesoprattutto per quanto visto in campo dove non si accenna un minimo di. Contro il Napoli che sta dominando può arrivare una grande occasione, mentre la sfida successiva contro la Sampdoria può segnare il destino.