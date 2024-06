Lecco, Di Nunno contro Lotito: "Mi ha fregato 700.000 euro"

Il patron del Lecco, Paolo Leonardo Di Nunno, ha attaccato senza mezzi termini Claudio Lotito, presidente della Lazio. Lo ha fatto in diretta tv a Sportitalia.



L'ATTACCO - “Lotito? Che pace puoi fare con una me**a di uomo? Gli ho fatto causa. Mi ha fregato 700.000 euro”.



E SUL BARI - “Ma il Bari di chi era? Era suo, hanno fatto un imbroglio con Paparesta. Io gli ho dato i soldi, mi ha dato la mano per salvare il Bari. Io non ce l’ho con tutti, sono una persona seria, ma ho trovato solo pagliacci. Dicono una cosa e ne fanno un’altra. Quando si dà la parola si deve mantenere nella vita”.