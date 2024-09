Lecco-Triestina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Siache, nel match che le vedrà affrontarsi per la quinta giornata del Girone A di Serie C, hanno assoluto bisogno di vincere.In particolare gli alabardati, reduci dal pesante 1-5 rimediato in casa per mano dell'Atalanta Under 23 e incappati in un filotto horror di 3 sconfitte consecutive che li relega nei bassifondi della classifica a quota 3 punti. Lombardi invece a 6 e ancora imbattuti, ma incapaci di dare seguito al successo ottenuto all'esordio visto che nei 3 impegni seguenti hanno inanellato altrettanti pareggi.Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su data, orario, copertura tv e diretta streaming di Lecco-Triestina.

Lecco-Triestina sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253) e visibile in streaming sia su NOW che Sky Go.