Da Gordon Banks e Dino Zoff a "Dibu" Martinez e "Magic Mike" Maignan, gli ultimi in ordine di tempo. Nella nostra classifica abbiamo cercato di mettere insieme le 10 parate più belle, difficili e importanti della storia del calcio più o meno recente. Oggi vi riproniamo questa classifica, per celebrare ancora una volta Gianluigi Buffon, che ieri ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, all'età di 45 anni. Una delle 10 parate più importanti di sempre appartiene al portierone che ha fatto la storia della Juventus e della Nazionale: qual è? E in che posizione l'abbiamo collocata?



Per scoprirlo guardate LA CLASSIFICA!