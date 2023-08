Intervistato da Sky Sport in streaming da Los Angeles, l'ex Juventus Giorgio Chiellini ha parlato così del ritiro di Gianluigi Buffon, suo storico compagno in bianconero e in Nazionale: "Gigi per me non è un normale compagno di squadra, ma un fratello maggiore. Negli anni ho sempre detto che passavo più tempo con Gigi che con qualsiasi altra persona nella mia vita e negli ultimi venti ho visto più lui della mia famiglia. E’ stato un onore, mancherà tanto a tutti in campo, ma riuscirà a trovare la via per dare qualcosa al calcio del futuro. Dovrà solo capire come e prendere una decisione, rimarremo legati per tutta la nostra vita. Insieme abbiamo passato 16 stagioni insieme alla Juventus, Poi c'è anche la Nazionale. È davvero tanto tempo".