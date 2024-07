L'Empoli pesca da Inter e Milan, doppio colpo in chiusura: fatta per Esposito, assalto a Vasquez

Getty Images

L’accelera e si prepara a chiudere un doppio colpo. Il club toscano dipesca in casae si appresta a piazzare due acquisti, uno in porta e uno in attacco: è fatta per l’arrivo di, mentre c’è l’accordo con i rossoneri perEmpoli ehanno trovato l’intesa totale e definito i dettagli del trasferimento diin azzurro alla corte di Roberto D’Aversa. L’attaccante classe 2002, reduce dall'esperienza alla Sampdoria,, dopo aver rinnovato il contratto con l’Inter, attualmente in scadenza nel 2025. Nelle prossime ore, Esposito si sottoporrà alle visite mediche prima di siglare l’accordo con l’Empoli.

L’Empoli si è mosso con decisione anche per, portiere di proprietà del. Il club toscano ha raggiunto l’intesa con la società rossonera - che aveva già l’accordo con lo Spezia e preferirebbe mandarlo in Liguria -, mentre manca quello con il calciatore, che preferirebbe vestire la maglia dei toscani. Previsti contatti nella giornata di domani tra Vasquez e l’Empoli per provare a trovare l’intesa definitiva.