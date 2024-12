Leverkusen-Inter, calciatori dentro la porta sui calci d'angolo: cosa dice il regolamento

Getty Images

Curiosità regolamentare nella gara Bayer Leverkusen-Inter di Champions League. Durante l'esecuzione dei calci d'angolo, alcuni calciatori della squadra tedesca allenata da Xabi Alonso stazionavano dentro alla porta, oltre la linea. Si tratta di una pratica che non viene esplicitamente vietata nel regolamento del gioco del calcio.L'unico riferimento ai giocatori dentro la porta c'è nella regola 11, quella del fuorigioco (infrazione che non può mai esserci sui calci d'angolo battuti direttamente verso l'area di rigore): "Un attaccante può uscire o restare fuori del terreno di gioco per non prendere parte al gioco attivo. Se il calciatore rientra dalla linea di porta e prende parte al gioco prima della successiva interruzione di gioco o prima che la squadra difendente abbia giocato il pallone verso la linea mediana e questo sia fuori della loro area di rigore, il calciatore sarà considerato, ai fini del fuorigioco, come se fosse posizionato sulla linea di porta. Un calciatore dovrà essere ammonito se esce deliberatamente dal terreno di gioco, vi rientra senza l’autorizzazione dell’arbitro e non viene sanzionato per fuorigioco, ma trae un vantaggio. Se un attaccante rimane immobile dentro la porta mentre il pallone entra in porta, la rete dovrà essere convalidata, a meno che l’attaccante commetta un’infrazione di fuorigioco o alla Regola 12 (falli e scorrettezze, nda), nel qual caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio di punizione indiretto o diretto".

Quindi i calciatori possono stazionare dentro la porta sui calci d'angolo, a patto di non commettere falli o scorrettezze nei confronti dei giocatori avversari.