Diego Gomez, allenatore dell'esterno della Fiorentina Nico Gonzalez ai tempi dell'Argentinos Juniors, ha parlato a Sportitalia. Ecco alcune sue dichiarazioni:



"Voleva smettere? Si è la verità. Per via del viaggio che faceva per venire agli allenamenti (quasi 2 ore) ha riflettuto sul continuare la sua carriera calcistica. Per fortuna grazie anche all'appoggio della sua famiglia ha continuato a giocare ed è diventato un professionista. Rendimento attuale? Sta facendo una grande stagione e non credo che abbia limiti perché lo vedo in continuo miglioramento. In futuro potrà giocare senza dubbio in un top club mondiale. Futuro lontano da Firenze? La Fiorentina dovrà garantirgli un gruppo forte perché sono certo che arriveranno grandi squadre a bussare alla porta di Nico. Lo dico chiaramente per quello che penso sia il valore del giocatore, che è destinato ai massimi livelli, pur considerando la Fiorentina essa stessa un grande club".