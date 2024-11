Getty Images

L'ex dt Tare: "Il vero colpo della Lazio è stato Baroni. Vedo un campionato pazzo"

8 minuti fa



L'ex direttore tecnico della Lazio Igli Tare è stato ospite negli studi di DAZN per commentare il post gara della partita vinta per 3-0 dai biancocelesti sul Bologna. Oggi ancora senza un contratto, ma decisamente immerso nel mondo del calcio, Tare ha spiegato il motivo per cui la sue ex squadra sta facendo così bene in campionato. Ecco le dichiarazioni:



"Il vero colpo della Lazio è stato Baroni. Portare questo allenatore in una situazione difficile ha dato tanto e soprattutto tanta serenità. Mi parlano tutti bene di lui. Hanno anche preso giocatori atletici come Dia e Noslin. Tutto, però, è merito dell'allenatore. Vedo un campionato pazzo vedendo cosa stanno facendo la Fiorentina e la Lazio".