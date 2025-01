Lazio, servono risorse per sbloccare il mercato: il punto sulle uscite

Getty Images

Ladeve cedere prima di fare nuovi colpi in entrata. Oltre Ibrahimovic, arrivato solo dopo l'addio degli esuberi Akpa Akpro e Diego Gonzalez,Le attenzioni si concentrano sul centrocampo, dove si è riaccesa improvvisamente la pista Belahyane dell'Hellas , di cui si era già parlato nei mesi scorsi , ma che era stato inizialmente accantonato per le richieste esose del Verona. Restano in ballo sempre Fazzini (scivolato però indietro perché l'Empoli fa resistenza sulle formule di pagamento), e Casadei (c'è stato un blitz a Londra nei giorni scorsi per valutare la fattibilità di un prestito con diritto di riscatto). Ma prima di tutto serve sbloccare le risorse economiche per rientrare nei paletti dell'indice di liquidità.

In cerca di sistemazione c'è, che pesa a bilancio per 1,8 milioni lordi fino al 2026. Al momento però per il centrocampista serbo, reinserito temporaneamente in lista per la Serie A da Baroni per far fronte all'emergenza infortuni e squalifiche (comunque non è stato mai impiegato), non sono arrivate proposte concrete. Ancheè sulla lista dei partenti, ma l'infortunio di Lazzari per ora sembra aver bloccato ogni iniziativa, perché è lui l'unica alternativa a Marusic a destra. Pure lui peraltro è in scadenza 2026 e ha un ingaggio di 2,8 milioni. Tra le possibili uscite ci sarebbe anche quella diIl centrocampista ex Fiorentina è stato una scommessa persa da parte del club, che aveva puntato sul suo rilancio. Infortuni e scarso minutaggio (per scelta tecnica, assicura Baroni) certificano la sua marginalità nel progetto tecnico. Nel contratto avrebbe un'opzione di prolungamento, ma molto difficilmente a giugno scatterà. Il suo addio in estate è già praticamente certo. Se si troverà un acquirente in queste settimane, potrebbe diventare lui la pedina da sacrificare per sbloccare il mercato e liberare anche posti nella lista per il campionato.

Futuro in bilico invece per. Piace al Bologna e al Celtic di Glasgow (destinazione però non particolarmente gradita dal calciatore, che a Roma resterebbe comunque volentieri), ma non c'è ancora nulla di ufficiale.. Se arrivasse un'offerta del genere in queste settimane, si risolverebbero in un colpo solo tutte le problematiche per l'indice di liquidità e per le liste di campionato e coppe. L'ala ex Midtyjlland nei prossimi sei mesi proverà a riscattarsi dopo un anno e mezzo di alti e bassi, per affermarsi definitivamente in biancoceleste, come lui vorrebbe, e convincere il club a puntare ancora su di lui in fututo. Altrimenti in estate si cercherà una sistemazione anche per lui.