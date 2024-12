Licenziato l'arbitro David Coote: paga i video con gli insulti a Klopp e le foto con polvere bianca

: pugno duro nei confronti dell'arbitro inglese, che paga i video contro Klopp e le immagini con la polvere bianca.Il, l'organo indipendente che governa gli arbitri di Premier League, ha usato il pugno duro nei confronti di Coote, al termine di un'indagine aperta per un video vecchio di anni riaffiorato sui social in cui insulta Jurgen Klopp e il Liverpool.- Lo ha comunicato con una nota ufficiale il PGMOL: "A seguito della conclusione di un'indagine approfondita sulla condotta di David Coote, il suo rapporto di lavoro con PGMOL è stato risolto oggi con effetto immediato.





Following the conclusion of a thorough investigation into David Coote’s conduct, his employment with PGMOL has been terminated today with immediate effect.



David Coote’s actions were found to be in serious breach of the provisions of…