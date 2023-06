Hákon Arnar Haraldsson può sbarcare in Francia. Come riportato dalla stampa francese, il talentuoso trequartista del Copenaghen è finito nel mirino del Lille di Paulo Fonseca, come possibile sostituto di David. Il club danese spera di ricavare almeno 15 milioni dalla cessione del giovane islandese, che a 20 anni ha firmato 5 gol e 5 assist in 43 partite stagionali.