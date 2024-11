Lille-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or licensors

In terra francese, i bianconeri – che arrivano a questa sfida dopo il successo in Serie A nella sfida contro l’Udinese - cercano una vittoria per rifarsi del ko casalingo contro lo Stoccarda, mentre la formazione transalpina vuole confermarsi dopo i due grandi successi – che hanno riscattato la sconfitta subita per mano dello Sporting Lisbona - contro Real e Atletico Madrid. La squadra di Genesio, dunque, cerca la terza vittoria consecutiva in questa fase campionato della massima competizione europea.

• Partita: Lille-Juventus
• Data: martedì 5 novembre
• Orario: 21:00
• Canali TV: Sky Sport Arena, Sky Sport 253
• Streaming: Sky Go, Now

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Andre, Gomes; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

La Juventus si aspetta di recuperare sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez in vista delle prossime sfide. Occhi puntati sul Lille, anche se un loro impiego è attualmente da escludere e la loro situazione verrà monitorata in questi giorni. Davanti alla difesa Locatelli, con Conceiçao e Yildiz sulle fasce. In difesa non ci sarà Danilo – squalificato -: spazio a Gatti e Kalulu, con Cabal e Cambiaso ad agire come terzini.Il Lille si presenta ai nastri di partenza per questa sfida al pieno delle proprie forze e con tutti gli uomini a disposizione.

La sfida tra Lille e Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, seconda voce Luca Marchegiani