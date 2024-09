AFP via Getty Images

Roma, la contestazione della Curva Sud: "Contro l'Udinese fuori dallo stadio per mezz'ora"

15 minuti fa



La Curva Sud, ovvero il tifo organizzato della Roma, ha annunciato ufficialmente la contestazione nei confronti della società in seguito all'esonero dell'ormai ex tecnico Daniele De Rossi. Domenica alle 18 arriva all'Olimpico l'Udinese capolista a sorpresa, e la nuova squadra di Ivan Juric non potrà contare sul sostegno della frangia più calda della sua tifoseria per i primi 30' di gioco.



IL COMUNICATO - "E' arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz'ora della partita"