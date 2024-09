Roma-Udinese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L’esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma ha creato grande caos nella capitale, la parte giallorossa della città è in aperta contestazione con la società per la scelta di aver allontanato l’allenatore. Nella gara di domenica 22 settembre alle 18 contro l’Udinese Ivan Juric debutterà sulla panchina della Roma: l’ex Torino è stato scelto per sostituire De Rossi con un contratto fino a giugno e opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di sciogliere il nodo legato alla posizione di Zalewski, ancora fuori rosa e col contratto in scadenza a giugno, vediamo quali sono le probabili scelte del nuovo allenatore giallorosso e di Runjaic, tecnico dell’Udinese capolista.

Partita: Roma-UdineseData: domenica 22 settembre 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00Canale TV: Dazn e Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)- Roma-Udinese verrà trasmessa in diretta tv e sull'app, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, sarà visibile anche susui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e in streaming su Sky Go.

- Per la prima sulla panchina della Roma Ivan Juric dovrebbe affidarsi al suo solito 3-4-2-1, biglietto da visita da anni. In partenza potrebbe essere un 3-5-2 di base con Pellegrini recuperato ma che parte dietro a Pisilli;, Koné e Cristante si giocano il posto a metà campo. Celik e Angelino dovrebbero essere gli esterni ma occhio a El Shaarawy che scalpita, davanti Dovbyk e Dybala con Soulé ancora verso la panchina. Dall'altra parte non c'è Giannetti infortunato, ai lati di Bijol dovrebbero giocare Kabasele e Kristensen con Karlstrom in regia.dopo la doppietta al Parma, il riferimento in attacco sarà Lucca.

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.: Juric.: Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.: Runjaic.