Lina Souloukou nuovo CEO del Nottingham Forest

Redazione Calciomercato

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali,La dirigente greca, a tre mesi dalle dimissioni dal club giallorosso, è pronta ad iniziare una nuova esperienza, a partire dal prossimo 5 di gennaio.- ". Con una solida formazione giuridica, Souloukou porta con sé un'eccezionale conoscenza del panorama calcistico mondiale e una significativa esperienza operativa. Ha ricoperto una posizione influente in rappresentanza dell'Olympiacos e dell'AS Roma nel consiglio di amministrazione dell'European Club Association (ECA), sostenendo la diversità nella leadership del gioco europeo, ed è stata determinante per la crescita e il successo dei club che ha servito durante la sua carriera" recita la nota del club che milita in Premier League e di proprietà di Evangelos Marinakis, proprietario anche dell'Olympiakos.

- "Sono onorata di entrare a far parte della famiglia calcistica del signor Marinakis. L'opportunità di portare avanti il successo del Nottingham Forest e di contribuire all'intero gruppo è una sfida entusiasmante. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni comuni"