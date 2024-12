Roma, ricordi Lina Souloukou? Pronto un nuovo ruolo con Marinakis

Calciomercato

Dopo le dimissioni e il suo addio alla Roma,. Secondo quanto viene riportato dal New York Times,. L'ex Ceo dei giallorossi avrà un ruolo di supervisione su tutte le società controllate dal 57enne imprenditore greco, suo connazionale (oltre al Nottingham Forest in Premier League, nella galassia di Marinakis sono presenti anche l'Olympiacos in Grecia e il Rio Ave in Portogallo, con l'obiettivo di acquisire anche il club brasiliano Vasco da Gama).

Lina Souloukou, ricordiamo, fu accusata dalla maggior parte dei tifosi giallorossi che la ritennero la responsabile numero uno dell'allontanamento di Daniele De Rossi dal ruolo di allenatore della Roma, scelta che di fatto ha aperto la crisi del club con l'arrivo prima di Ivan Juric, poi di Claudio Ranieri.