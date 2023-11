, che chiude il primo tempo, ma poi ne rifila altrettanti alnella ripresa. E così, lasciando ai nerazzurri la possibilità di finire al, nel girone se batteranno lanell’ultima partita tra due settimane a San Siro. Tutto è possibile, quindi, anche se con il senno di poi, pensando cioè a come ha giocato nel secondo tempo, l’Inter avrebbe potuto battere il Benfica, per accontentarsi poi del pareggio nell’ultima partita.In attesa di giocare domenica a, Inzaghi infatti rivoluziona l’Inter schierando soltanto tre giocatori della squadra titolare:Un azzardo pagato inizialmente a caro prezzo perché i nerazzurri, che fin qui avevano subito soltanto due gol nelle altre quattro gare, prima dell’intervallo ne incassano tre dal Benfica, che non aveva ancora raccolto nemmeno un punto e aveva segnato soltanto un gol. Una differenza maturata da un diverso atteggiamento, perché, al di là delle assenze dei titolari, mentre i padroni di casa giocano con l’orgoglio e la voglia di entrare almeno in Europa League.La prova che Inzaghi ha esagerato con il turnover arriva dopo meno di 5’ quandocon la colpevole complicità della difesa nerazzurra. Non basta, infatti, la presenza al centro di De Vrij con i gradi di capitano lasciatigli da Lautaro, né la conferma di Acerbi sulla sinistra per dare sicurezza al loro compagno Bisseck, una delle otto novità rispetto alla squadra titolare.. Invece non si vede la minima reazione, perché i cinque centrocampisti nerazzurri sono schiacciati dalle maglie rosse del Benfica. Asllani al centro, tra Frattesi e Klaassen, gira a vuoto e siccome i due esterni Darmian e Carlos Augusto non trovano mai lo spazio per affondare sulle fasce, le due nuove punte Sanchez e Arnautovic rimangono senza rifornimenti. In assenza della reazione dei nerazzurri, iche sfrutta prima un errato disimpegno di Asllani e poi un’incertezza di Bisseck, infilando Audero. Un record al contrario per l’Inter che mai aveva subito due gol in meno di un quarto d’ora in Champions.Un inserimento di Frattesi che smarca in profondità Arnautovic rappresenta l’unica occasione da gol per l’Inter in tutto il primo tempo, fallita però dall’austriaco che si fa deviare la conclusione dal portiere. Prima e dopo, infatti, c’è soltanto il Benfica in generale e, battendo con un colpo di petto il sempre più incerto Audero.Sotto di tre gol, l’Inter rischia l’umiliazione nella ripresa ma per sua fortuna il Benfica si ripresenta appagato dopo l’intervallo concedendo nuovi spazi ai nerazzurri. E così, per la prima volta, si ha l’impressione di una gara non più a senso unico. Non a caso Carlos Augusto impegna subito Trubin, che poco dopo però non può far nulla per evitare la deviazione ravvicinata disugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sembra il classico gol della bandiera, confermato dal Var che scongiura il rischio di annullamento per fuorigioco dell’austriaco. E inveceIl Benfica, infatti, non gioca più, proprio come l’Inter nel primo tempo e viene punito una seconda volta da, che gira al volo di sinistro un perfetto cross di Acerbi, improvvisatosi esterno. A questo punto tutto è possibile e allorarispettivamente al posto di Darmian, Klaassen e Arnautovic. E proprio Thuram, al primo affondo, si guadagna un rigore, confermato via Var. In assenza dell’infallibile specialista Calhanoglu,Soltanto dopo essere stato raggiunto, il Benfica riprende ad attaccare come all’inizio della partita e così per la prima volta Audero si rivela determinante alzando sopra la traversa una conclusione di Di Maria. Proprio nel suo momento migliore della ripresa ilE così l’Inter gioca con un uomo in più negli ultimi 13’, dei quali ben 9’ di recupero, sfiorando il gol del successo consu cross del nuovo entrato Dimarco. Con il rimpianto di non avere incominciato la partita con la mentalità giusta, ma anche con la soddisfazione di avere reagito con l’orgoglio di una grande squadra, evitando una sconfitta e soprattutto una figuraccia.