L'Inter fa la storia, è una squadra resa magnificamente coesa da Inzaghi: ora il Barcellona, un "confronto da Triplete"

Si è capito solo all’ultimo respiro, quando il tiro di Coman è volato sopra la traversa:Ma si era capito dall’andata che. E poi, si era capito da sempre, fin dall’estate, che questa stagione nerazzurra sarebbe stata indirizzata lungo la traiettoria della Champions. Non è stata una novità, quella che si è vista a San Siro in una notte emozionante come poche.Non è una novità nemmeno chesia una sicurezza, semmai è inedito che resti imbambolato dalla ventata del 2-2. Anche il trio difensivo soffre le folate di vento, con punte addirittura da 60 km/h. Succede adalle parti di Sané, ma poi il francese salva con nome “goal” tutta la sua prestazione. Un po’ di bufera perin marcatura stretta sullo sfuggente Kane, che quando si defila punisce con la rete della momentanea paura. Sereno variabile invece, che rassicura se stesso e gli altri quando va in scivolata salva-vita su Olise nel primo tempo. Darmian corre tanto, con un po’ di naturale affanno ma sempre con giudizio.è come un’auto ibrida: si ricarica quando frena, poi accelera e va.fa bella figura al governo - quando ha la palla - e anche all’opposizione quando manovra il Bayern.è il professore del centrocampo.il più sottotono, stavolta impreciso e intimidito nell’occasione dello 0-1 di Kane. Abbastanza giù anche, abbastanza effervescente in avvio ma sicuramente sgasato alla fine. Finisce esausto, che però conquista l’ovazione di San Siro. Applausi per una prestazione sontuosa, con spunti da “diez” argentino e puntate da vero 9, tipo il goal che scaccia l’incubo del passeggero vantaggio tedesco., seppure lontanissimo per i tempi attuali del calcio, dello sport in generale e del mondo attuale. Ma che la squadra di Inzaghi sia tornata ad altissimo livello si capisce anche da un confronto nettamente più recente: quello del 2022, proprio con il Bayern.