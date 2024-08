L'Inter pensa già al mercato 2025: obiettivo David a zero

AFP via Getty Images

guarda già al futuro e al mercato del...2025. Chesiano stati da sempre molto attenti ai giocatori in scadenza di contratto e quindi acquistabili aè cosa nota, basta analizzare quanti dei giocatori attualmente in rosa sono arrivati con questa formula. Ma che i lavori e i contatti si aprano con così tanto margine, e con un mercato ancora aperto, quello 2024, davanti a sé è qualcosa di impensabile che però sta accadendo.È il caso diper cui, secondo Sportmediaset, l'Inter ha già iniziato a muoversi sfruttando la volontà del Lille di non svenderlo in questa sessione estiva come ribadito anche dal suo presidente nella giornata di ieri. E allora, se la punta canadese rimarrà ancora in Francia, i nerazzurri si piazzano in pole position per acquistarlo.

Oggi l'Inter ha ancora Joaquine Markoin rosa e difficilmente infatti riuscirà a piazzare un affondo in questa sessione di mercato per lui. L'operazione sfumata per Gudmundsson, finito alla Fiorentina, ne è infatti la riprova. Discorso diverso, invece, fra 12 mesi quando, inevitabilmente, Correa non sarà più nerazzurro e anche Arnautovic vedrà la clausola di rinnovo non esercitata dal club.