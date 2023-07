La telenovela Sommer prosegue in casa Inter, con gli occhi puntati in Giappone dove l'Inter è già in ritiro e dove sarà presente anche il Bayern Monaco a partire da questa sera. La trattativa aveva subito un rallentamento in seguito allo stop di Mamardashvili al Bayern, ma ora giungono nuove notizie dalla Germania dove questa mattina i bavaresi si sono allenati prima della partenza per la tournée asiatica: Yann Sommer non era in campo con la squadra. Un messaggio chiaro per il mercato dell'Inter, che adesso accelera, forte anche della volontà del giocatore.



ALTRO SEGNALE - L'assenza del portiere svizzero dall'allenamento di stamane si aggiunge ai segnali che lo spingevano già in direzione Inter. Sommer aveva infatti saltato già l'amichevole giocata la scorsa settimana contro il Rottach-Egern ed ora la storia si ripete. Il portiere non intende aspettare la metà di agosto per essere ceduto solo quando Neuer sarà al meglio o quando il Bayern si sarà assicurato un sostituto sicuro.



VICINI A CHIUDERE - L'Inter dunque accelera per regalare ad Inzaghi un nuovo portiere e andare così a rimpolpare un reparto orfano di Onana e Handanovic, che hanno lasciato i nerazzurri in questa sessione di mercato. La trattativa è ben impostata e le due dirigenze sono vicine a chiudere. Si lavora per l'accordo, con l'Inter che continua a trattare ad una cifra leggermente inferiore rispetto ai 6 milioni della chiacchierata clausola del portiere. Filtra ottimismo e si attendono novità nelle prossime ore.