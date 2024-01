L'Inter vola con un Calhanoglu mai visto: è dietro solo a Bellingham, tutti i suoi record

Alzi la mano chi poteva anche solo immaginare un anno e mezzo fa che, senzae conin cabina di regia,L'infortunio del croato e la felice intuizione didi preferire l'exal giovanein rampa di lancio ha fatto le fortune dell'Inter nella passata stagione e, soprattutto, in questa, quando addirittura il croato è stato lasciato partire senza troppi rimpianti. Un anno di apprendistato quando Brozo era out e poi l'esplosione.per continuità, apporto in zona gol, personalità e leadership. E a confermarlo è la prestazione con doppietta annessa ae le parole dello stesso centrocampista.- "Io giocatore totale? Sto cercando di dare sempre il massimo, ho fiducia in me stesso. Credevo di poter crescere, ma non pensavo di segnare così tanto. Quando giochi in un ruolo dietro non sei così vicino alla porta. Mi piace recuperare i palloni dietro e verticalizzare. È quello che sto cercando sempre di fare, anche in fase difensiva sono migliorato.. Parole di un uomo in missione, di un calciatore che mai aveva convintoNel 5-1 ai brianzoli ha alzato ancora di più l'asticella. Due gol per salire asommando tutte le competizioni e a cui aggiungere), per mettersi alle spalle di Lautaro Martinez comee per rompere un tabù: quella di Monza è infatti la sua(gol numero 40 e 41) innel massimo campionato italiano. Un record che lo legava a Fabioche resta suo malgrado il calciatore ad aver segnato il maggior numero di reti in Serie A (41) senza averne mai realizzato una. Il turco ha eguagliato il fatturato della stagione 2019/20 col Milan e punta agli 11 gol del 2017-18.nei top 5 campionati europei, la gemma del Real Madrid è l'unico che ha realizzato più gol di lui (). Numeri da vero attaccante, meglio delle stelle delle rivali, basti pensare a Leao, fermo a 3, o a Chiesa, a 5.La storia del calcio è piena di giocatori che hanno giovato di un cambio di ruolo, di un arretramento in questo caso. Come successo con, spostare il trequartista davanti alla difesa ne ha allungato la carriera e liberato caratteristiche che venivano taciute.Un cambiamento nato dalla necessità di sostituire Brozovic nella passata stagione in un match da dentro o fuori con il, deciso dal turco, e confermato con una prestazione di livello al Camp Nou. Da lì in avanti Calha è stato una certezza- La stagione da record del turco è dovuta in larga parte alle sue doti da cecchino sui calci di rigore:, con l'Inter ha calciatoe li ha segnati. In carriera su 39 esecuzioni dal dischetto, ha messo insiemeSono 7 su 7 in A quest'anno. Nelle ultime 20 stagioni di Serie A, solo(8 nel 2011/12) e(8 nel 2007/08) avevano realizzato più reti dal dischetto in un singolo torneo con l'Inter. Numeri irripetibili. "", ha detto nelle scorse ore. E lo sono anche i tifosi nerazzurri che se lo godranno almeno fino al(ha rinnovato nella scorsa estate) e dopo che Calha ha anche rifiutato offerte piovute per lui dall': "Ho deciso di non andare via perchéI soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui", aveva detto recentemente. Prima di trasformarsi nel terzo violino dell'Inter, anzi nel secondo visto che ha segnato per ora più di Thuram. Cose turche...